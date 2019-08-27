18 Сентября 2020
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Мэр Перми Дмитрий Самойлов (2017) | Фото: Накануне.RU

Крематорий в Перми могут построить за счет бюджета: если не найдут инвестора

Власти Перми могут достроить крематорий за счет бюджетных средств. Об этом заявил глава города Дмитрий Самойлов во время сегодняшнего заседания пермской гордумы, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос был поднят депутатом Максимом Черепановым. Он отметил, что объект парламентарии обсуждали еще в прошлом созыве, но до сих пор нет ни кладбища, ни крематория.

"Видимо, надо не ждать концессии, а заняться самим", - отметил парламентарий. Дмитрий Самойлов в ответ сообщил, что если концессионер не будет найден, расходы на достройку крематория власти предложат внести в бюджет на 2021-2022 годы.

Напомним, администрация Перми объявила конкурс на право заключения концессии еще в марте 2018 года. Из-за отсутствия интереса со стороны инвестора были изменены условия соглашения с концессионером. Объем вложений в объект снизился с 338 млн до 199 млн руб., а цена аренды земли уменьшилась с 4% от кадастровой стоимости до 0,3%.

Во время конкурса поступила заявка от единственного участника конкурса - пермской компании "Торговый дом Пушкарский". Заявка признана соответствующей требованиям. Инвестор должен был завершить начатое в 2013 году строительство крематория и в течение трех лет с даты подписания соглашения ввести объекты в эксплуатацию.

Планировалось, что концессионное соглашение заключат в декабре 2018 г. Однако инвестор не предоставил банковскую гарантию в размере 10% от объема инвестиций, что являлось бы обеспечением исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения. Конкурс будет объявлен повторно.

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Крематорий в Перми могут построить за счет бюджета: если не найдут инвестора

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Теги: Торговый дом Пушкарский, крематорий, строительство, Дмитрий Самойлов



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