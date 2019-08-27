В Нижневартовске заместители главы города ежеквартально будут принимать жителей в выездных приемных
В Нижневартовске чиновники начали участвовать в работе выездных приемных, которые будут регулярно появляться в разных районах города. Первая из них открылась на базе школы №17 и за время работы приняла 70 жителей старого города. На вопросы горожан отвечали заместители главы города по курируемым направлениям. Чаще других звучали темы строительства и ЖКХ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
Замглавы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев сообщил, что чаще всего задают вопросы об обустройстве ливневых канализаций, ремонте дорог, работе управляющих компаний, начислении платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.
"Специалисты департамента ЖКХ проконсультировали жителей, часть вопросов решили на месте. Они оперативно выезжали на проблемные участки. Те вопросы, которые не удалось решить на месте, будут отработаны в индивидуальном порядке с заявителями", - сказал он.
По словам вартовчан, такая форма совместной работы очень удобна: встреча прошла в выходной день, есть возможность обратиться за решением различных вопросов. Глава города Василий Тихонов отметил, что после состоявшейся в июле встречи с жителями старой части города возникла идея создания выездной общественной приемной с участием всех заместителей главы.
"Встреча с жителями в таком формате прошла впервые. Приглашены специалисты, в компетенции которых находятся вопросы благоустройства, архитектуры, социальной защиты населения, ипотеки, образования, земельных ресурсов, безопасности", - сказал Тихонов.
Выездная общественная приемная будет проходить ежеквартально в разных микрорайонах Нижневартовска. Место и время определят с учетом пожеланий жителей города.