В Нижневартовске заместители главы города ежеквартально будут принимать жителей в выездных приемных

В Нижневартовске чиновники начали участвовать в работе выездных приемных, которые будут регулярно появляться в разных районах города. Первая из них открылась на базе школы №17 и за время работы приняла 70 жителей старого города. На вопросы горожан отвечали заместители главы города по курируемым направлениям. Чаще других звучали темы строительства и ЖКХ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Читайте также: В Нижневартовске 15 сирот получили квартиры

Замглавы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев сообщил, что чаще всего задают вопросы об обустройстве ливневых канализаций, ремонте дорог, работе управляющих компаний, начислении платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"Специалисты департамента ЖКХ проконсультировали жителей, часть вопросов решили на месте. Они оперативно выезжали на проблемные участки. Те вопросы, которые не удалось решить на месте, будут отработаны в индивидуальном порядке с заявителями", - сказал он.

По словам вартовчан, такая форма совместной работы очень удобна: встреча прошла в выходной день, есть возможность обратиться за решением различных вопросов. Глава города Василий Тихонов отметил, что после состоявшейся в июле встречи с жителями старой части города возникла идея создания выездной общественной приемной с участием всех заместителей главы.

"Встреча с жителями в таком формате прошла впервые. Приглашены специалисты, в компетенции которых находятся вопросы благоустройства, архитектуры, социальной защиты населения, ипотеки, образования, земельных ресурсов, безопасности", - сказал Тихонов.

Выездная общественная приемная будет проходить ежеквартально в разных микрорайонах Нижневартовска. Место и время определят с учетом пожеланий жителей города.