18 Сентября 2020
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Выездная приемная кола № 17 Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске заместители главы города ежеквартально будут принимать жителей в выездных приемных

В Нижневартовске чиновники начали участвовать в работе выездных приемных, которые будут регулярно появляться в разных районах города. Первая из них открылась на базе школы №17 и за время работы приняла 70 жителей старого города. На вопросы горожан отвечали заместители главы города по курируемым направлениям. Чаще других звучали темы строительства и ЖКХ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Замглавы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев сообщил, что чаще всего задают вопросы об обустройстве ливневых канализаций, ремонте дорог, работе управляющих компаний, начислении платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"Специалисты департамента ЖКХ проконсультировали жителей, часть вопросов решили на месте. Они оперативно выезжали на проблемные участки. Те вопросы, которые не удалось решить на месте, будут отработаны в индивидуальном порядке с заявителями", - сказал он.

Выездная приемная кола № 17 Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

По словам вартовчан, такая форма совместной работы очень удобна: встреча прошла в выходной день, есть возможность обратиться за решением различных вопросов. Глава города Василий Тихонов отметил, что после состоявшейся в июле встречи с жителями старой части города возникла идея создания выездной общественной приемной с участием всех заместителей главы.

"Встреча с жителями в таком формате прошла впервые. Приглашены специалисты, в компетенции которых находятся вопросы благоустройства, архитектуры, социальной защиты населения, ипотеки, образования, земельных ресурсов, безопасности", - сказал Тихонов.

Выездная общественная приемная будет проходить ежеквартально в разных микрорайонах Нижневартовска. Место и время определят с учетом пожеланий жителей города.

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В Нижневартовске заместители главы города ежеквартально будут принимать жителей в выездных приемных

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Теги: заместитель главы Нижневартовска, Василий Тихонов, выездная приемная



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