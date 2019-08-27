В пермском бэби-боксе оставили новорожденную девочку

В это воскресенье в пермский бэби-бокс подбросили новорожденную девочку. Состояние ребенка удовлетворительное. Об этом сегодня на своей странице в социальной сети Facebook сообщила руководитель благотворительного фонда "Колыбель надежды" Елена Котова, передает корреспондент Накануне.RU

По ее словам, бэби-бокс сработал в 21.21. Ребенок доношенный. Вес новорожденной 3 кг 164 грамм. Завернута девочка была в две пеленки. Сейчас ребенка обследуют врачи, органы опеки получают документы для дальнейшего устройства ребенка в семью.

Елена Котова напомнила, что у матери есть возможность вернуть ребенка, если она обратится в органы опеки или в фонд "Колыбель Надежды".

Отметим, что это шестой по счету ребенок, который был оставлен в пермском бэби-боксе. Последний раз младенца в пермское "окно жизни" подбросили в марте текущего года.