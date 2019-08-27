18 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
бэби-бокс (2016) | Фото: pravmir.ru

В пермском бэби-боксе оставили новорожденную девочку

В это воскресенье в пермский бэби-бокс подбросили новорожденную девочку. Состояние ребенка удовлетворительное. Об этом сегодня на своей странице в социальной сети Facebook сообщила руководитель благотворительного фонда "Колыбель надежды" Елена Котова, передает корреспондент Накануне.RU

По ее словам, бэби-бокс сработал в 21.21. Ребенок доношенный. Вес новорожденной 3 кг 164 грамм. Завернута девочка была в две пеленки. Сейчас ребенка обследуют врачи, органы опеки получают документы для дальнейшего устройства ребенка в семью.

Елена Котова напомнила, что у матери есть возможность вернуть ребенка, если она обратится в органы опеки или в фонд "Колыбель Надежды".

Отметим, что это шестой по счету ребенок, который был оставлен в пермском бэби-боксе. Последний раз младенца в пермское "окно жизни" подбросили в марте текущего года.

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В пермском бэби-боксе оставили новорожденную девочку

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Теги: бэби-бокс, Колыбель надежды, ребенок, девочка, новорожденная, младенец



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Развитие сюжета:

Ранее 29.08.2019 13:02 Мск СК начал проверку информации об оставлении ребенка в пермском бэби-боксе

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Ранее 09.03.2019 08:47 Мск В пермском бэби-боксе 8 марта оставили новорожденную девочку

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