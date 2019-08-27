Свердловские силовики и бизнесмены объединились для борьбы с "паленым" алкоголем

В Главном управлении МВД России по Свердловской области состоялось очередное заседание координационного совета по взаимодействию с объединениями предпринимателей.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель регионального Главка Валерий Горелых, мероприятие проходило под председательством начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД Вадима Елизарова и президента некоммерческого партнерства "Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области" Анатолия Филиппенкова. В ходе совещания участники встречи обсудили ряд злободневных тем, в том числе состояние дел в сфере борьбы с коррупцией, а также необходимость активизации работы общественности и правоохранительных органов по выявлению и изобличению недобросовестных коммерсантов, занимающихся производством и реализацией контрафактного алкоголя.

"В России от некачественных горячительных напитков по-прежнему погибают люди. Из-за подпольной деятельности теневиков государство и законопослушные ИП несут убытки, растет кривая преступлений общеуголовной направленности, совершенных в состоянии опьянения, что является отягчающим обстоятельством. Высок процент лиц, которые садятся за руль "под мухой", не думая о возможных чрезвычайных последствиях. Мириться с этим недопустимо. Нужны более кардинальные усилия силовиков, общественности и бизнес-сообщества.

Об актуальности этой проблемы говорит и официальная статистика. Только за первое полугодие 2019 года органы внутренних дел Свердловской области изъяли из незаконного оборота более 149 тысяч литров этилового спирта и свыше 50 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции. Пресечена деятельность пяти подпольных цехов, возбуждено 69 уголовных дел в сфере нелегального оборота алкогольных и спиртосодержащих напитков. К уголовной ответственности привлечено 45 граждан", - прокомментировал итоги совещания полковник Горелых.