18 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
полиция, полицейские, митинг, протест (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловские силовики и бизнесмены объединились для борьбы с "паленым" алкоголем

В Главном управлении МВД России по Свердловской области состоялось очередное заседание координационного совета по взаимодействию с объединениями предпринимателей.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель регионального Главка Валерий Горелых, мероприятие проходило под председательством начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД Вадима Елизарова и президента некоммерческого партнерства "Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области" Анатолия Филиппенкова. В ходе совещания участники встречи обсудили ряд злободневных тем, в том числе состояние дел в сфере борьбы с коррупцией, а также необходимость активизации работы общественности и правоохранительных органов по выявлению и изобличению недобросовестных коммерсантов, занимающихся производством и реализацией контрафактного алкоголя.

склад контрафактного алкоголя(2019)|Фото: УФСБ России по Свердловской области

"В России от некачественных горячительных напитков по-прежнему погибают люди. Из-за подпольной деятельности теневиков государство и законопослушные ИП несут убытки, растет кривая преступлений общеуголовной направленности, совершенных в состоянии опьянения, что является отягчающим обстоятельством. Высок процент лиц, которые садятся за руль "под мухой", не думая о возможных чрезвычайных последствиях. Мириться с этим недопустимо. Нужны более кардинальные усилия силовиков, общественности и бизнес-сообщества.

Об актуальности этой проблемы говорит и официальная статистика. Только за первое полугодие 2019 года органы внутренних дел Свердловской области изъяли из незаконного оборота более 149 тысяч литров этилового спирта и свыше 50 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции. Пресечена деятельность пяти подпольных цехов, возбуждено 69 уголовных дел в сфере нелегального оборота алкогольных и спиртосодержащих напитков. К уголовной ответственности привлечено 45 граждан", - прокомментировал итоги совещания полковник Горелых.

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Свердловские силовики и бизнесмены объединились для борьбы с "паленым" алкоголем

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Теги: алкоголь, полиция, бизнес, Средний Урал



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