Анапские полицейские, которых подозревают в принуждении к сексу несовершеннолетней, могли шантажировать жертву

СУ СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении двух бывших теперь уже сотрудников ППС из Анапы. Они подозреваются в понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ч.2 ст.133 УК РФ), говорится в сообщении следственного комитета.

Издание "Коммерсант-Кубань" сообщает некоторые подробности: якобы, экс-полицейские застали 17-летнюю девушку и совершеннолетнего парня на пляже Витязево в тот момент, когда молодые люди предавались любви.

По данным следствия, правоохранители принудили несовершеннолетнюю к половому акту в обмен на то, чтобы ее не привлекали к административной ответственности. Отмечается, что девушка в результате согласилась с требованиями полицейских.

Начальника отдела МВД России по городу Анапе Андрея Раппа отстранили от выполнения обязанностей из-за инцидента, добавляет "Коммерсант".

В Екатеринбурге в ночь на 18 августа произошел сходный инцидент. Следствие полагает, что трое действующих сотрудников полиции в служебном автомобиле полка ППСП совершили изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 22-летней девушки. Одного из правоохранителей отправили под домашний арест до 19 октября, двое других заключены под стражу на два месяца.