18 Сентября 2020
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Образование Свердловская область В России
бизнес, калькулятор, расчеты (2015) | Фото: sinoquebec.com

В Екатеринбурге может появиться один из четырех математических центров мирового уровня

Екатеринбург претендует на создание одного из четырех международных математических центров мирового уровня в рамках национального проекта "Наука". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
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Соответствующая заявка, а также письма поддержки полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Евгения Куйвашева уже направлены в Министерство науки и высшего образования РФ. Планируется, что математический центр обеспечит приток молодых научных кадров в УрФУ, который в настоящее время занимает второе место в стране по числу обучающихся на связанных с математикой направлениях подготовки.

По словам директора института РАН Николая Лукоянова, Уральский математический центр предполагается создать в форме консорциума: его ядром станут три лаборатории Института математики и механики УрО РАН, две лаборатории Уральского федерального университета, а также лаборатория Удмуртского государственного университета. Основными задачами будут проведение прорывных фундаментальных исследований и привлечение для этих работ ведущих математиков с целью интеграции российской науки в мировое сообщество.

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"Заявка от Урала уже прошла экспертную оценку на предмет соответствия правилам конкурса, а сейчас проходит экспертную оценку в совете по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня, утвержденного распоряжением Правительства РФ", - отметил Николай Лукоянов.

Предполагается, что каждому из четырех созданных центров в 2019 году будет выделено целевое финансирование из федерального бюджета в размере 80 млн рублей, а с 2020 года по 2024 годы - по 160 млн рублей ежегодно. Всего на конкурс было подано девять заявок: три из Москвы, по одной из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Казани, Воронежа и Екатеринбурга. Итоги будут подведены уже в конце сентября.

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В Екатеринбурге может появиться один из четырех математических центров мирового уровня

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Теги: математический центр, заявка, Екатеринбург



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