Вертолет с салоном от Aurus представили на МАКС-2019

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) представил на МАКС-2019 свою новинку – легкий вертолет "Ансат" с VIP-салоном, выполненным в стилистике бренда Aurus. Последний, напомним, разработал линейку автомобилей представительского класса, на которых теперь ездит президент России.

Другая люксовая разработка холдинга – серийный гражданский вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности. Ми-38 может брать на борт до 11 пассажиров в комплектации с VIP-салоном и до 30 человек в базовой пассажирской версии. Дальность полета нового вертолета составляет до 1200 километров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга.