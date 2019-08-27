Моор раскрыл подробности проекта НОЦ, которого ждет Путин

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с коллегой из ХМАО Натальей Комаровой защитили в Москве проект своего научно-образовательного центра (НОЦ), который будет создан на базе учебных заведений всех трех регионов "тюменской матрешки" Ямалом и Югрой.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе главы региона, Моор уже дал распоряжение по реализации программы по предоставлению мегагрантов для учёных. Кроме этого, определились и с главными направлениями, по которым будет работать западно-сибирский НОЦ. В частности, это Арктика и ее ресурсы "холодного мира" и качество окружающей среды, цифровая трансформация нефтегазовой индустрии, а также биологическая безопасность человека, животных и растений. Александр Моор отметил, что по этим направлениям в рамках работы НОЦ планируется открыть пять новых структур.

"Сама задача создания научно-образовательного центра – нетривиальная. Мы год занимаемся этим проектом, и в процессе каждого обсуждения появляются новые мысли, варианты решения проблем. Сегодня на обсуждении эксперты задали правильные вопросы и высказали дельные предложения. Наша задача – улучшить программу, чтобы осознанно и эффективно ее реализовать", – заявил губернатор.

Также сообщается, что в регион в ближайшее время будут привлечены новые специалисты и ученые.