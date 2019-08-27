Челябинца будут судить за ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала

Житель Челябинска предстанет перед судом за ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. По версии следствия, мужчина сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании железнодорожного вокзала Челябинска. После проведения проверочных и эвакуационных мероприятий взрывных устройств не обнаружено.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.