Куйвашев вручил ключи от квартир жителям первоуральского дома, строительство которого контролировал лично

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в Первоуральский городской округ вручил ключи пайщикам жилого комплекса "Оптимист".

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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, строительство жилого комплекса на улице Береговой велось под личным контролем губернатора, поскольку объект числился в списке "проблемных". В понедельник Евгений Куйвашев принял участие в торжественной церемонии сдачи дома: он поздравил пайщиков "Оптимиста" с новосельем, пожелал долгих, радостных лет жизни в новых квартирах, здоровья и благополучия.

Новоселов также поздравил глава Первоуральска Игорь Кобец, он поблагодарил губернатора за помощь в достройке дома. А директор САИЖК Александр Комаров поблагодарил дольщиков за проявленные терпение и понимание при переоформлении дополнительных документов.

Затем глава региона осмотрел жилье новоселов. ЖК "Оптимист" – это 17-этажный комплекс из трех секций на 210 квартир, в которых выполнена чистовая отделка. Также благоустроена придомовая территория, а сам дом построен в соответствии со всеми современными требованиями с использованием энергосберегающих технологий.

Напомним, что продажи квартир в первоуральском жилом комплексе были отрыты в 2015 году: планировалось, что это будет доступное жилье для бюджетников, пенсионеров, многодетных семей. Но из-за финансовых трудностей застройщика строительство остановилось в 2016 году, в результате пострадали более сотни семей.

Межведомственная координационная комиссия по защите прав дольщиков, созданная по поручению Евгения Куйвашева, нашла выход из сложившейся ситуации: завершать строительство дома доверили Свердловскому агентству ипотечного жилищного кредитования. Средства были направлены из бюджета региона, всего на строительство объекта ушло более 800 миллионов рублей.

Как сообщало Накануне.RU, за восемь лет существования комиссии в правовое поле вернули 61 объект, 10 тыс. человек получили так или иначе свои квартиры, в том числе в прошлом году 2,5 тыс. человек. Вице-губернатор Сергей Бидонько заявлял, что в этом году квартиры получат до 900 обманутых дольщиков Свердловской области. Чиновник называл и конкретные объекты.

Как отмечал 4 июня президент РФ Владимир Путин, проблему с обманутыми дольщиками необходимо решить в ближайшие пару лет. "Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как "обманутый дольщик", - сказал глава государства на совещании с членами правительства. При этом Путин отметил, что сделать это необходимо "не обременительным для отрасли способом" и без ущерба объемам жилищного и других видов строительства.

Одним из механизмов, которые предотвратят появление новых "обманутых дольщиков", является переход на проектное финансирование, с использованием счетов эскроу. Если раньше покупатели квартир в строящихся домах передавали деньги застройщику напрямую, а затем компания возводила недвижимость с использованием этих средств, то теперь покупатель заключает договор с застройщиком, но деньги передает не ему, а кладет в банк на специальный счет эскроу, где они хранятся до окончания строительства.

В настоящее время в Свердловской области в стадии строительства находится более 400 домов, которые предполагается ввести в эксплуатацию в период с 2019 по 2024 год. Губернатор Евгений Куйвашев поручил продолжать держать под постоянным контролем ход строительства тех домов, которые возводятся с применением прежнего механизма привлечения средств дольщиков.