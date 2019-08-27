18 Сентября 2020
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луна полнолуние месяц (2017) | Фото: Накануне.ru

Роскосмос готов потратить почти 400 млн рублей на решение проблем, связанных с отправкой людей на Луну

Роскосмос готов выделить 373 млн руб. на исследования, посвященные безопасности полета на Луну в 2030 году (по крайней мере, такие сроки озвучивал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин). Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

"Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну" — говорится в описании объекта закупки. Речь идет о создании технологий, в том числе медико-биологического направления и жизнеобеспечения, которые должны обеспечить безопасное пребывание и работу на спутнике и его орбите, отмечает РБК и добавляет, что заявки принимаются до 18 сентября 2019 года.

Исполнитель должен будет заняться разработкой рекомендаций, требований и предложений по технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники. В том числе по тем из них, которые могут быть использованы для полетов на Луну или окололунную орбиту.

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Роскосмос готов потратить почти 400 млн рублей на решение проблем, связанных с отправкой людей на Луну

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Теги: роскосмос, лунная программа, тендер, проблемы



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