Фигуристка Медведева стала послом России на летней Олимпиаде-2020 в Токио

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала послом команды России на летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут в 2020 году.

"Эта изящная барышня сыграла ключевую роль в восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР). Женя блестяще выступила на заседании Международного олимпийского комитета (МОК), очаровала не только естественной красотой, но и своими эмоциями, своей точкой зрения. Поэтому это решение абсолютно заслуженное", - цитирует "Спорт-Экспресс" слова главы ОКР Станислава Позднякова.

Сама Медведева на сегодняшней пресс-конференции отметила, что для неё это огромная честь.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в японской столице с 24 июля по 9 августа следующего года.