На Украине исполняется сто дней президентству Зеленского: о чем пишут СМИ

Сегодня исполняется 100 дней, как президентом Украины стал Владимир Зеленский. Местные СМИ анализируют, что они показали и что изменилось при новом президенте.

"Вести" отмечают, что скоро, по требованию МВФ, Всемирного банка и других западных организаций, будет начата распродажа земли, как и обещал Зеленский. Законы о снятии неприкосновенности с президента, депутатов Рады, об импичменте президента, судя по всему, будут приняты уже в самом начале работы новой Рады. Обещание принять закон о всеукраинском референдуме пока так и остается обещанием. Подвижек здесь нет. Как и обещанных громких посадок. Постоянно говорится о налоговой реформе, реформе здравоохранения, инфраструктуры, других экономических шагах, но пока все это остается на уровне пожеланий, поскольку новая Рада еще не начала работу и оценить действия Зеленского по этим вопросам просто невозможно.

"Страна" отмечает то, что уже стало понятно по ста дням Зеленского. Обещанный мир в Донбассе остается декларацией. Хотя и предпринимаются какие-то более действенные, чем ранее, шаги для прекращения огня, в целом военный конфликт продолжается, а люди продолжают гибнуть, причем гибель людей в ДНР и ЛНР полностью игнорируется. При этом силовой и дипломатический блоки подчиняются Зеленскому, а значит, ответственность за ситуацию в Донбассе он несет лично. Единственное достижение - развод сил в Станице Луганской и разминирование. Но и оно может прекратиться в любой момент. А вот политическая часть, которая только и может урегулировать конфликт, полностью заблокирована. Более того, Зеленский ранее отверг и особый статус Донбасса, и амнистию.

Борьба с коррупцией тоже пока остается пустым обещанием Зеленского. Все сводится к замене людей Петра Порошенко на своих, в том числе Игоря Коломойского. Издание пишет, что заметно "сворачивание репрессивной машины". При этом вызывают тревогу намерения поставить СМИ под жесткий контроль. "Улицу" по-прежнему полностью контролируют неонацисты, которые фактически монополизировали право называться "общественностью".

Зеленский продемонстрировал и свой кадровый резерв, пишет "Страна". Его можно разделить на три группы. Первая - люди, связанные с Коломойским. Вторая - связанные с западными структурами. Третья - личные приятели и коллеги по шоу-бизнесу. В этом потенциально заложен конфликт между первой и второй группами.

"Главком" отмечает, что Зеленский сейчас на коне, сосредоточив всю власть после победы "Слуги народа" на парламентских выборах, но что он будет с нею делать, так и непонятно.

"Это окно возможностей для проведения важных и необходимых стране реформ. Потеря этого шанса будет равносильна политическому самоубийству Владимира Зеленского, - подчеркивает издание.

Политологи по-разному оценивают итоги ста дней Зеленского. Руслан Бортник оценивает их очень скептически. Владимир Фесенко более высокого мнения. Он считает, что произошла консолидация власти, а Украина по факту превращается в президентскую республику. Михаил Погребинский подчеркивает, что разница между Зеленским и Порошенко только стилистическая. "Он находится в том же пространстве идей, в котором находился Порошенко", - говорит Погребинский.

Накануне.RU писало, что первые месяцы Зеленского продемонстрировали не только его антироссийский курс, но и опасность для России.