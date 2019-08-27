Депутаты пермской гордумы обеспокоены ростом социальной напряженности из-за слияния школ

Тема реорганизации пермских школ была поднята сегодня на заседании пермской гордумы во время доклада замглавы администрации города Людмилы Гаджиевой о готовности образовательных организаций к началу 2019 - 2020 учебного года, передает корреспондент Накануне.RU.

"Реорганизация была начата в 2008 г. Эти процессы сейчас продолжаются. Их главная цель - повышение качества оказываемых услуг путем оптимизации затрат на административный персонал. Прежде чем принимается окончательное решение о реорганизации, идет обсуждение с родительской общественностью, педагогами. Обязательно проводится наблюдательный совет, а риск наличия или отсутствия отрицательных последствий тщательно обсуждаются на межведомственной комиссии, куда входят представители администрации, прокуратуры, депутатского корпуса. Основная цель - экономия тех финансов, которые расходуются на административный персонал. Сэкономленные средства не изымаются. Они остаются в бюджете школы или детского сада и идут на повышение зарплаты учителя, воспитателя. Зарплата учителя за счет реорганизации увеличивается в среднем на тысячу рублей, воспитателя - на полторы", - сообщила Людмила Гаджиева.

По ее словам, консолидированный эффект от реорганизации составил почти 172 млн руб.

Депутат гордумы Геннадий Сторожев отметил, что в школах №48 и №49 есть группа непримиримых противников такого слияния. Он поинтересовался, как в целом родители относятся к слиянию школ.

Людмила Гаджиева назвала это "частным случаем, который подогревается изнутри" парой человек, раскачивающих ситуацию. При этом замглавы администрации добавила, что с родительской общественностью не встречалась лично, однако были встречи с педагогами.

"Встречалась с педагогами - прекрасные педагоги, пообщались, все вопросы сняли. Более того, договорились о строительстве спортивной площадки, которой нет на территории школы. Сейчас, когда постановление издано, сам факт слияния состоялся, я думаю, что мы 1 сентября выходим спокойно на рабочий режим. В целом, ситуация по реорганизации проходит напряженно, но в рабочем режиме снимаем все вопросы", - подчеркнула она.

Депутат Надежда Агишева заявила, что якобы из школы №48 уволились 10 педагогов: учитель химии, английского языка, географии, математики, технологии, истории, социальный педагог и несколько учителей начальной школы. Народная избранница поинтересовалась, насколько оправданна такая потеря кадров. Парламентарий выразила опасения, что из-за реорганизации идет рост социальной напряженности.

В ответ Людмила Гаджиева сообщила, что "посмотрит статистику" и "запросит динамику" по педагогам. Также она озвучила цифры экономии от слияния школ: поскольку школа №48 небольшая, экономия составит 1,5 млн руб.

Ситуацию прокомментировал также глава города Дмитрий Самойлов. Он отметил, что поскольку реорганизация школ все еще вызывает много вопросов, вопрос необходимо дополнительно обсудить на совещании, либо на заседании круглого стола. Мэр также напомнил, что школы в городе становятся участниками сразу нескольких рейтингов: качество образования, педагогического состава и умение вести хозяйственную деятельность. Решение о реорганизации принимается с учетом мнения администрации, депутатского корпуса, прокуратуры и родительского сообщества.

Напомним, 22 августа стало известно о завершении слияния средних школ №48 и №49. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", новое образовательное учреждение теперь называется "ТраеКТОриЯ". Руководителем новой объединенной школы стал бывший директор школы №49 Владимир Миллер.

Против объединения школ ранее выступили родители, активисты "Союза поколений Мотовилихи". Они проводили митинги и собирали подписи за строительство новой школы в Рабочем поселке, опасаясь, что объединение школ в холдинги приведет к созданию в огромных агломераций, "где до детей нет никому дела". Родители пытаются оспорить решение о реорганизации в Ленинском районном суде. Первое заседание по делу состоится завтра.

В мэрии с заявлениями активистов не согласны и утверждают, что юридические процессы объединения, в результате которых система образования изменяется – повышается его качество и совершенствуется управленческий аппарат – происходили и ранее. Власти подчеркивают, что прежде, чем начать процесс слияния учреждений, вопрос обсуждается с педагогическим коллективом, с родительской общественностью, анализируются результаты за последние годы. Решения принимаются по результатам качества экзаменов, результатам развития материально-технической базы, наличию общих социальных партнеров.