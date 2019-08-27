Главврач качканарской больницы отменил распоряжение о сокращениях после обращения сотрудников к президенту

В министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что конфликт с медицинским персоналом качканарской ЦГБ "снят". Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

"Там ничего не закрывается, насколько я знаю, вчера главный врач отменил свое распоряжение – тема снята", – заявил собеседник.

Ранее работники больницы записали видеообращение к президенту страны с просьбой повлиять на решение своего главного врача.

"Мы, сотрудники гинекологического отделения, а именно все медсестры и уборщики, получили письменное уведомление о сокращении штата. В приказе говорится, что нас сокращают, предложив нам перейти работать в другие профильные отделения", – говорили сотрудники в публичном заявлении.

Напомним, что в настоящее время в регионе не утихает скандал с увольнением коллектива хирургов из двух больниц в Нижнем Тагиле. Проблему в ручном режиме пытаются на месте решить региональные власти.