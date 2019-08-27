18 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Елизавета Пескова (2019) | Фото:instagram.com/stpellegrino

Дочка Пескова потребовала публичных извинений от платформы "Яндекс.Дзен"

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета возмутилась фейковыми новостями, которые про нее публикуют в сети. В Instagram она показала кусок заголовка "Лиза Пескова предложила сжигать мусор в лесном пожаре в Сибири". "Новость", судя по всему, относилась к высказываниям девушки относительно лесных пожаров в России.

"Я понимаю - заголовок для привлечения внимания или неверная трактовка, как, например у peopletalkru или Medialeks, которые почему-то решили, что я предложила людям самим идти в лес и тушить пожары, всякие портальчики и псевдоблогеры, которым нужна реклама, хейтеры и боты (я привыкла), но распространение заведомо ЛОЖНОЙ оскорбительной информации о человеке – нет", - пишет Елизавета.

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"На этот раз люди ВЗЯЛИ И ПРИДУМАЛИ на пустом месте абсолютно абсурдную необоснованную вещь. Из воздуха. В суд я подать не могу, так как не являюсь представителем власти, так как информация "меня лично не оскорбляет", а некоторые новостные порталы не имеют статуса СМИ, - негодует Пескова. - Я, конечно, понимаю, что некоторые люди пытаются заработать путём распространения всякого бреда и унижения других, но при всем уважении к профессии журналистов, требую объяснений и публичных извинений хотя бы от @yandex.zen".

"Так вот, "ваши статьи содержат клевету" и то, что Вы это удалите ничего не даст. Новость уже по всему интернету и останется там навсегда. Я считаю, что такие масштабные платформы, как Яндекс, должны контролировать достоверность информации предоставляемой их авторами", - добавляет Пескова.

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Дочка Пескова потребовала публичных извинений от платформы "Яндекс.Дзен"

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Теги: елизавета пескова, фейковые новости, яндекс.дзен



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