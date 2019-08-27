18 Сентября 2020
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коллаж, Владимир Путин, экономика, ВВП (2019) | Фото: Накануне.RU

Новая "горячая точка": медики из Качканара попросили помощи у Владимира Путина

Несколько работников акушерско-гинекологического отделения ЦГБ Качканара попросили помощи у Владимира Путина. Как передает корреспондент Накануне.RU, видеообращение медиков появилось в соцсетях.

Об "оптимизации" персонала и мест в городской больнице Качканара Накануне.RU уже рассказывало.

"15 июля 2019 года мы, сотрудники гинекологического отделения, а именно все медсестры и уборщики, получили письменное уведомление о сокращении штата. В приказе говорится, что нас сокращают, предложив нам перейти работать в другие профильные отделения. По результатам такой "оптимизации" гинекологическое отделение будет совмещено на одном этаже с роддомом, что категорически запрещено по СанПиНам. Все обязанности гинекологических медсестер, которых сократили, будут переложены на акушерок роддома, с чем мы также не согласны", - заявляют врачи.

Обращение медиков Качканара к Путину(2019)|Фото: vk.com/newkachkanar

Медики утверждают, что их зарплаты снизились до минимума, несмотря "на большой стаж работы и высокий уровень профессионализма". Также, по данным врачей, "майские указы" президента от 2012 года в регионе не выполняются, а "оптимизация" здравоохранения привела к повышенной нагрузке на медработников, что сказывается на качестве оказываемой помощи.

"Мы вас очень просим обратить внимание на нашу критическую ситуацию и помочь, так как нам уже обратиться за помощью не к кому", - говорится в обращении к Путину.

Реакции из Кремля пока не последовало.

Как сообщало Накануне.RU, ранее сразу все шесть врачей хирургического отделения ЦГБ №1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение из-за низких зарплат и высокой нагрузки, последовав примеру своих коллег из Демидовской больницы. На ситуацию обратили внимание в областном Минздраве, Кремле и прокуратуре.

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Новая "горячая точка": медики из Качканара попросили помощи у Владимира Путина

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Теги: врачи, Путин, Качканар



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