Свердловский министр переговорил "один на один" с бунтующими тагильскими хирургами: готовится заявление

Свердловские власти закончили рабочее совещание в Нижнем Тагиле по скандальной ситуации с увольнением коллектива хирургов.

Как заявил корреспонденту Накануне.RU пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков, министр Андрей Цветков провел беседу с медицинским персоналом.

"Министр посетил городскую больницу №1 и пообщался с медицинским персоналом и пациентами, а также провел беседу в закрытом режиме один на один с людьми, которые написали заявления. Раскрывать подробности не могу, все итоги будут подведены на брифинге в департаменте информационной политики. На данный момент визит окончен", - сообщил собеседник.

Отметим, что министра вызвал из отпуска глава региона Евгений Куйвашев после того, как ситуацией заинтересовались в Кремле.

Напомним, что ранее сразу все шесть врачей хирургического отделения ЦГБ №1 написали заявления на увольнение из-за низких зарплат и высокой нагрузки, последовав примеру своих коллег из Демидовской больницы. Минздрав собрал специальную комиссию, данные о зарплате врачей у разных сторон существенно расходятся. Позже один из сотрудников ЦГБ №1 отозвал заявление на увольнение.