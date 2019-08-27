18 Сентября 2020
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пилот, кабина, самолет, тренажер, Уральские авиалинии (2014) | Фото: Накануне.RU

Минтранс хочет вдвое увеличить стоимость подготовки пилотов в России

Сегодня стоимость подготовки одного пилота в России составляет порядка 600 тыс. руб., таковы данные Министерства транспорта РФ. По словам директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой, есть планы по увеличению этой суммы.

"В настоящее время норматив финансирования подготовки одного пилота в год составляет порядка 600 тыс. руб.", — цитирует Петрову РИА Новости. Эту сумму нужно увеличить вдвое, добавила она. Чтобы выполнить "государственное задание", в данном случае ежегодно будет необходимо 4 млрд руб. без учета стоимости питания и обмундирования, которые обойдутся примерно в 450 млн руб.

По словам Петровой, Минтранс внес в правительство ряд предложений о совершенствовании безопасности полетов и системы подготовки пилотов, их должны рассмотреть в сентябре. Замглавы министерства Александр Юрчик анонсировал подготовку изменений в мае, после того как в результате катастрофы с лайнером SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево погиб 41 человек.

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Минтранс хочет вдвое увеличить стоимость подготовки пилотов в России

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Теги: минтранс, подготовка пилотов, стоимость обучения



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