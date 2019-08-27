Волочкова назвала свой мангал с шашлыком "вечным огнём"

43-летняя танцовщица Анастасия Волочкова, бывшая звезда Большого театра и экс-любовница бизнесмена Сулеймана Керимова, назвала свой мангал с шашлыком "вечным огнём". Соответствующую подпись к еде на приусадебном участке она оставила в "сторис" в Instagram.

Комментарии к своим постам артистка давно отключила, но в сети есть посвященные Волочковой сообщества хейтеров, где подобные вещи разбираются. И сравнение мангала с шашлыком с мемориальным символом вызвало резко негативную реакцию. Пользователи считают, что Анастасии пора подружиться с русским языком и выражать свои мысли по поводу круглосуточного приготовления еды как-то по-другому.