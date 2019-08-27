18 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Анастасия Волочкова (2019) | Фото:ТВЦ

Волочкова назвала свой мангал с шашлыком "вечным огнём"

43-летняя танцовщица Анастасия Волочкова, бывшая звезда Большого театра и экс-любовница бизнесмена Сулеймана Керимова, назвала свой мангал с шашлыком "вечным огнём". Соответствующую подпись к еде на приусадебном участке она оставила в "сторис" в Instagram.

Комментарии к своим постам артистка давно отключила, но в сети есть посвященные Волочковой сообщества хейтеров, где подобные вещи разбираются. И сравнение мангала с шашлыком с мемориальным символом вызвало резко негативную реакцию. Пользователи считают, что Анастасии пора подружиться с русским языком и выражать свои мысли по поводу круглосуточного приготовления еды как-то по-другому.

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Волочкова назвала свой мангал с шашлыком "вечным огнём"

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Теги: анастасия волочкова, вечный огонь, кощунство



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