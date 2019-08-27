ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема

В ГИБДД по Севастополю заявили об отсутствии оснований для привлечения президента РФ Владимира Путина к ответственности за езду на мотоцикле без шлема.

Напомним, глава российского государства 10 августа приехал в Крым. Президент на мотоцикле "Урал" посетил байк-шоу "Ночных Волков" и поздравил байкерский клуб с 10-летием.

Позже юрист с Дальнего Востока Максим Чихунов обратился в ГИБДД Севастополя с просьбой привлечь к ответственности за небезопасное вождение "гражданина Путина В.В.".

В ответе на запрос полицейские заявили, что требование к мотоциклисту надевать шлем во время движения не распространяется на протокольные мероприятия.

"Поскольку во время их проведения дорожное движение полностью снимается (запрещается)", - говорится в ответе ГИБДД, который Чихунов разместил в Facebook.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать поездку Владимира Путина в Крыму на мотоцикле без шлема.