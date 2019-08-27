Уралец получил 9,5 лет "строгача" за убийство брата-близнеца

Житель уральского поселка Староуткинск признан виновным в убийстве своего брата-близнеца. Ближайшие годы он проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, между обвиняемым и его братом-близнецом еще несколько лет назад случился конфликт из-за того, что в 2011 году брат из ревности причинил смерть их общей знакомой (за что был осужден и отсидел). Вечером 2 апреля родственники вместе со знакомыми выпивали в доме на улице Заречная в поселке Староуткинск, а когда приятели уснули, начали ругаться из-за того старого конфликта. В результате один из близнецов схватился за нож.

Его оппонент попытался убежать, но был зарезан на улице. Преследовавший брата злоумышленник упал и уснул неподалеку. В дальнейшем его нашли полицейские и немедленно задержали.

Шалинский районный суд вынес свой приговор: 9,5 лет лишения свободы. Отбывать срок братоубийца будет в исправительной колонии строгого режима.