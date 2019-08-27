"Мухоморы не растут, птицы не летают - мертвая зона". В Карелии проверят радиационный фон на островах в Белом море

Карельское управление Роспотребнадзора проверит радиационный фон на островах в Белом море после взрыва на полигоне в Архангельской области.

Со 2 сентября начнутся проверки в Кемском и Беломорском районах Карелии. Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявила заместитель главного государственного санитарного врача по республике Карелия в Беломорском районе Светлана Грязнова.

Ранее в соцсетях появились сообщения о заражении растений на островах.

18 августа жительница Карелии Ирана Кудряшова опубликовала во "Вконтакте" фото - и видеозаписи с этих мест, написав: "Предлагаю посмотреть, что происходит на островах Белого моря спустя 10 дней после эксперимента в Северодвинске. За Якостровом, да и на нем, даже мухоморы и поганки не растут, птицы не летают, ягода вороника исчезла напрочь - мертвая зона".

19 августа Кудряшова сообщила, что обратилась к главе региона Артуру Парфенчикову с требованием прояснить ситуацию, сложившуюся после взрыва под Северодвинском.

"Люди обеспокоены последствиями данного инцидента. Пресса молчит. А между тем, спустя 10 дней, на островах Белого моря, близко лежащих к пос. Рабочеостровск Кемского района, растительность приняла совершенно нездоровый вид, впечатление, что деревья, трава, мох сожжены без огня", - пишет женщина.

26 августа Парфенчиков на своей странице "ВК" сообщил, что 23 августа в Кеми, поселке Рабочеостровск и на западном побережье Якострова сотрудники МЧС в присутствии депутатов и чиновников районной администрации провели замеры.

По его словам, превышения нормы радиационного фона они не зафиксировали. Ученые, добавил он, подтверждают информацию об отсутствии радиационного заражения Беломорья, а желтоватый цвет растительности, отметили в лаборатории ландшафтной экологии и охраны лесных экосистем, связан с наступлением осени. "В этом году осень к нам пришла намного раньше обычного", - написал губернатор.

Напомним, взрыв на военном полигоне ВМФ произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Росатом выступил с заявлением спустя два дня, уточнив, что ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Пять человек погибли, трое пострадали.

Сообщается, что наряду с диагнозом "тяжелые взрывные травмы" пострадавшие имеют вторую запись - "радиационное облучение". Одежду раненых уже сожгли – сразу после госпитализации. Точно также поступили и с костюмами химзащиты и одеждой врачей, которые первыми оказывали помощь пострадавшим.

После ЧП датчики в Северодвинске зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимальное достигнутое значение 2 микрозиверта в час, при аварийной отметке в 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришел в норму - 0,3 микрозиверта в час. Несмотря на заверения местных властей, военных и показания многочисленных личных дозиметров, северодвинцы скупили в аптеках препараты йода, а для верности еще водку и вино.

Власти Архангельской области сообщили, что обследование архангельских медиков, помогавших в ликвидации последствий ЧП в Нёноксе, не выявило у них проблем со здоровьем. У одного из обследованных специалистов в мышечных тканях выявлены следовые, подпороговые количества элемента цезий-137. Однако специалисты не связывают этот факт с участием в ликвидации последствий взрыва.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Нёноксу должны прибыть врачи из Москвы для обследования местных жителей, бывших в населенном пункте во время ЧП 8 августа.

Начальник Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков опроверг эти сообщения.