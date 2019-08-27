В Кургане внедорожник вмял в асфальт легковушку с людьми
В Кургане в аварии пострадали два человека.
ДТП произошло на мосту на микрорайон Смолино рано утром 27 августа, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.
Автомобиль "ИЖ" ехал со стороны улицы Куйбышева и начал поворачивать налево. Навстречу в это время ехал внедорожник "Мицубиши".
От удара "ИЖ" очень сильно смяло. Пострадавших мужчину и женщину пришлось доставать спасателям. Их отвезли в больницу.
Водитель джипа от госпитализации отказался.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства аварии.