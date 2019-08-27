В Кургане внедорожник вмял в асфальт легковушку с людьми

В Кургане в аварии пострадали два человека.

ДТП произошло на мосту на микрорайон Смолино рано утром 27 августа, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Автомобиль "ИЖ" ехал со стороны улицы Куйбышева и начал поворачивать налево. Навстречу в это время ехал внедорожник "Мицубиши".

От удара "ИЖ" очень сильно смяло. Пострадавших мужчину и женщину пришлось доставать спасателям. Их отвезли в больницу.

Водитель джипа от госпитализации отказался.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства аварии.