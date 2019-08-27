На Южном Урале случился массовый падеж скота после того, как животные попили из лужи

На Южном Урале активисты ОНФ просят природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и региональный минсельхоз провести проверку по факту массового падежа рогатого скота в селе Филимоново, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного отделения Общероссийского народного фронта.

По словам местных жителей, во время выпаса животные выпили воду из лужи неизвестного происхождения и погибли на месте. Они связывают падеж скота с действиями местного сельскохозяйственного предприятия, которое якобы накануне обработало поля ядохимикатами.

"Люди отмечают, что после этого на территории Филимоново и соседних сел стоял едкий запах каких-то веществ. В результате опроса жителей, выяснилось, что, вероятнее всего, в процессе приготовления специального раствора для обработки полей, работники сельхозпредприятия смыли остатки химических веществ водой, после чего образовалась лужа, из которой и пили животные", - отметил эксперт ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Специалисты ОГБУ "Чебаркульская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" провели патологоанатомическое исследование и подтвердили, что коровы погибли от острого отравления.

Общественники отмечают, что рядом с лужей, из которой пили животные, находится водозаборная скважина, питающая водой весь поселок.

"И вот это уже действительно страшно, поскольку отравиться могут люди", - добавил Вороной.

В связи с этим активисты ОНФ просят провести проверку по данному факту и привлечь к ответственности виновных.