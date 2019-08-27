В Екатеринбурге автоледи сбила женщину с 10-летней дочерью

В Екатеринбурге автоледи сбила двух пешеходов. Полиция начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось вечером 26 августа на улице Красных Командиров: женщина-водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем "Дэу Матиз", при повороте на разрешающий сигнал светофора на перекрестке наехала на пешеходов (мать с ребенком), переходящих проезжую часть.

В результате пострадали 10-летняя девочка и 40-летняя женщина. С места ДТП бригадой "скорой помощи" их увезли в больницу с различными травмами.

По факту инцидента сейчас проводится проверка.