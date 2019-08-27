18 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

В Екатеринбурге автоледи сбила женщину с 10-летней дочерью

В Екатеринбурге автоледи сбила двух пешеходов. Полиция начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось вечером 26 августа на улице Красных Командиров: женщина-водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем "Дэу Матиз", при повороте на разрешающий сигнал светофора на перекрестке наехала на пешеходов (мать с ребенком), переходящих проезжую часть.

ДТП с Матизом(2019)|Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В результате пострадали 10-летняя девочка и 40-летняя женщина. С места ДТП бригадой "скорой помощи" их увезли в больницу с различными травмами.

По факту инцидента сейчас проводится проверка.

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В Екатеринбурге автоледи сбила женщину с 10-летней дочерью

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Теги: ДТП, Матиз, Екатеринбург



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