Пострадавшую в Турции русскую девочку пока нельзя перевозить в Санкт-Петербург

12-летняя девочка, которая пострадала в бассейне в турецком Бодруме, остается в крайне тяжелом состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Сейчас ребенка нельзя транспортировать в Питер, так как ее состояние может резко ухудшиться.

"У девочки появилась субфебрильная лихорадка. По нашему мнению, на сегодняшний день состояние девочки позволяет осуществить ее транспортировку в Россию, однако это может быть сопряжено с высоким риском осложнений", - отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на отдыхе в Турции руку ребенка засосало в трубу бассейна, после этого она захлебнулась. Сейчас ребенок находится в больнице в коме.

Питерские медики отметили, что у девочки пострадали головной мозг и легкие. Сейчас состояние ребенка поддерживается серьезными мероприятиями интенсивной терапии.