В Москве госпитализирован певец Юлиан

Популярный в 90-х певец Юлиан госпитализирован в Москве. Накануне 46-летний артист почувствовал себя плохо, ему несколько раз вызывали "скорую", пишет телеграм-канал Mash и добавляет, что у звезды возникли проблемы с сердцем. А сегодня, якобы, Юлиана госпитализировали.

Юлиан является заслуженным артистом России. В репертуаре певца — около 400 песен. Создано 14 сольных программ, выпущено 7 альбомов и одна виниловая пластинка. В начале 2019 года женился на своей коллеге и давней подруге – певице Анастасии.