Игорь Артамонов поздравил верующих липчан с днем памяти Тихона Задонского

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжествах, посвященных Дню памяти святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. Накануне в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь, в главном храме которого – Владимирском соборе – покоятся мощи чудотворца, пришли два крестных хода из Липецка и Воронежа, сообщается н официальном сайте администрации Липецкой области.

Традиционно почтить память святителя Тихона в Задонскую обитель прибыли автобусы с паломниками из разных регионов страны. Последние годы своей жизни чудотворец провел в монастыре, принимая и утешая множество людей, приходящих к нему со своими бедами и просьбами.

Сегодня на территории монастыря в специально оборудованном шатре у памятника Тихону Задонскому состоялась Божественная литургия. Ее провел митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Затем перед ковчегом с мощами святителя был совершен праздничный молебен. Всего на торжествах присутствовали девять архиреев из разных епархий.

Священнослужителей и православных христиан с большим событием в жизни церкви поздравил руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. Он отметил, что Тихон Задонский является великим просветителем православной церкви. «Заветам святителя Тихона и сегодня следуют те, кто идет дорогой духовного возрождения и совершенствования, – сказал Игорь Артамонов. – То, о чем он говорил с людьми, о чем писал книги – скромность и прощение – во все времена имеют огромное значение». Игорь Артамонов пожелал священнослужителям, монашествующим, всем православным христианам и жителям Липецкой области успехов в трудах во имя нашего народа, его нравственного очищения и укрепления российского государства.