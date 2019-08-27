18 Сентября 2020
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Общество Липецкая область
памятник, церковь, святитель тихон, рпц, липецк, крест, храм (2019) | Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Игорь Артамонов поздравил верующих липчан с днем памяти Тихона Задонского

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжествах, посвященных Дню памяти святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. Накануне в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь, в главном храме которого – Владимирском соборе – покоятся мощи чудотворца, пришли два крестных хода из Липецка и Воронежа, сообщается н официальном сайте администрации Липецкой области.

Традиционно почтить память святителя Тихона в Задонскую обитель прибыли автобусы с паломниками из разных регионов страны. Последние годы своей жизни чудотворец провел в монастыре, принимая и утешая множество людей, приходящих к нему со своими бедами и просьбами.

верующие, праздник, церковь, люди(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Сегодня на территории монастыря в специально оборудованном шатре у памятника Тихону Задонскому состоялась Божественная литургия. Ее провел митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Затем перед ковчегом с мощами святителя был совершен праздничный молебен. Всего на торжествах присутствовали девять архиреев из разных епархий.

игорь артамонов, липецкая область(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Священнослужителей и православных христиан с большим событием в жизни церкви поздравил руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. Он отметил, что Тихон Задонский является великим просветителем православной церкви. «Заветам святителя Тихона и сегодня следуют те, кто идет дорогой духовного возрождения и совершенствования, – сказал Игорь Артамонов. – То, о чем он говорил с людьми, о чем писал книги – скромность и прощение – во все времена имеют огромное значение». Игорь Артамонов пожелал священнослужителям, монашествующим, всем православным христианам и жителям Липецкой области успехов в трудах во имя нашего народа, его нравственного очищения и укрепления российского государства.

памятник, церковь, святитель тихон, рпц, липецк, крест, храм(2019)|Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

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Игорь Артамонов поздравил верующих липчан с днем памяти Тихона Задонского

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Теги: игорь артамонов, липецкая область, церковь, праздник, святитель тихон



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