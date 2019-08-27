18 Сентября 2020
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Общество В России
ремень безопасности (2019) | Фото:PxHere

В России в разы вырос спрос на "заглушки" для замков ремней безопасности

Россияне стали значительно чаще покупать так называемые заглушки для ремней безопасности. По данным сервиса Авито, в целом по стране спрос на эти устройства за год вырос в 3,5 раза, в предложение увеличилось в два раза за год. Больше всего популярность механизмов растет на юге России и на Урале, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Заглушки вставляются в замки ремней безопасности и блокируют звуковой сигнал, который призван напоминать водителю об опасном непристегнутом положении.

Продавцы уловили растущую потребность и повысили стоимость на 31% за год - цена заглушки-замка в среднем составляет 463 руб. Несмотря на подорожание, популярность заглушек-обманок продолжает расти. Предложение выросло в два раза (+107% за год).

Городами, на которые пришлось почти 60% всего интереса к заглушкам для ремней безопасности стали Краснодар (22% от общего числа поисковых запросов), Красноярск (14%), Ростов-на-Дону (11%) и Челябинск (11%). Тольятти и Тюмень оказались городами, где интерес к подобным товарам минимален – 2% и 3% соответственно.

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В России в разы вырос спрос на "заглушки" для замков ремней безопасности

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Теги: ремень безопасности, заглушка, авито, спрос



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