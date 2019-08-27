Социологи об опросе в Златоусте: "Наши задачи и интерес – сугубо исследовательские!"

Специалисты челябинского филиала РАНХиГС выступили с предложением провести в единый день голосования опрос жителей Златоуста, цель – выяснить предпочтения горожан и дать ответ на вопрос, стоит ли уходить в отставку главе города Вячеславу Жилину. В понедельник, 26 августа, с такой идеей выступил посетивший Златоуст врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Директор челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов говорит об инициативном предложении проведения опроса в Златоусте 8 сентября. "Златоуст, действительно, давняя горячая точка на социальной карте нашей области. Уже многие годы этот город живёт в условиях, когда много не умеющих договариваться и находить компромиссы групп интересов дестабилизируют ситуацию, а руководство города не может управлять их отношениями", - отмечается в заявлении Зырянова.

Оптимальный вариант, по мнению социолога – проведение масштабного соцопроса в день выборов, в ходе которого избиратели смогут ответить – согласны ли они на продолжение полномочий мэра Вячеслава Жилина или тому лучше уйти в отставку?

Как подсчитали специалисты, в Златоусте сейчас сформирована 81 участковая избирательная комиссия, они будут работать в зданиях школ, библиотек, заводоуправления и т. д. Именно в день выборов социологи могли бы поработать на участках для исследования обозначенного вопроса.

"Хочу подчеркнуть, что наша задача и интерес – сугубо исследовательский, и его цель – получить надёжную информацию для понимания и оценки ситуации в Златоусте. По технологии реализации этот опрос похож на exit-poll, то есть совершенно законен и не влияет на предвыборные процедуры волеизъявления жителей", - заявил Сергей Зырянов, добавив, что сейчас нужны консультации с руководителями областной избирательной комиссии.

Напомним, что в ходе визита в Златоуст 26 августа врио губернатора Алексей Текслер рассказал собравшимся жителям города, что предлагал главе – Вячеславу Жилину – уйти в отставку, но последний отказался. На встрече с горожанами, по сообщению очевидцев, в момент выступления Жилина звучали требования со стороны собравшихся уйти в отставку и даже свист и оскорбления.