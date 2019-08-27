Депутаты пермской гордумы одобрили альтернативные меры поддержки многодетных семей

Депутаты пермской гордумы на сегодняшнем заседании поддержали инициативу об альтернативных мерах поддержки семей, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно тексту законопроекта, семьям предлагают давать деньги вместо бесплатного земельного участка. Сумма выплаты составит 250 тыс. руб. Приобретаемый земельный участок должен находиться на территории края и носить один из видов разрешенного использования: для ИЖС, ЛПХ, садоводства, огородничества, животноводства. Выплату планируется предоставлять многодетным семьям с их согласия и без учета доходов, а земельный участок, приобретенный с использованием выплаты, должен будет оформляться в общую долевую собственность членов многодетной семьи.

Во время заседания депутаты отметили, что сумму выплаты было бы неплохо увеличить: поскольку на такие деньги участок можно купить не в самых ближних районах края.

"Зачем мы даем им сумму, чтобы они уехали за пределы города, перестали быть налогоплательщиками?" - поинтересовалась депутат Надежда Агишева.

Замглавы администрации города Людмила Гаджиева отметила, что цели, чтобы многодетные уезжали из Перми, нет, и что в городе не хватает бесплатных земельных участков, а потому власти прорабатывают возможность предоставления семьям выбора - либо стоять в очереди на бесплатный участок в Перми, либо рассмотреть варианты приобретения участка на территории Перми или Пермского края. Также прозвучало предложение проработать вопрос расширения целей на соответствующие выплаты - к примеру, разрешить за счет субсидии погашать проценты по ипотеке.

Первые выплаты многодетные смогут получить до конца этого года.

Напомним, раньше многодетным приходилось ждать, пока им выделят один из включенных в перечень участков. Теперь семьи смогут выбрать участок самостоятельно и получить единовременную денежную выплату на его приобретение. Поручение разработать альтернативные меры поддержки для многодетных ранее отдал глава города Дмитрий Самойлов. Внедрение альтернативных мер поддержки мэр анонсировал во время отчета о результатах работы администрации города.