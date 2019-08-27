18 Сентября 2020
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Донецк, Донецкая Народная Республика, ДНР (2015) | Фото: Накануне.RU

Порошенко снова "поздравил" Донецк, пригрозив поднять над городом украинский флаг

Бывший украинский президент Петр Порошенко "поздравил" Донецк с Днем города и заявил, что "придет время и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!". Об этом он написал в Facebook.
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Порошенко ежегодно "поздравляет" таким способом Донецк.

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в Twitter, что "в Киеве продолжают вести себя так, чтобы в Донецке и Луганске даже мысли не допускали о флаге Украины над городом".

Как сообщало Накануне.RU, Донецк поздравили власти Шеффилда и Казани.

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Порошенко снова "поздравил" Донецк, пригрозив поднять над городом украинский флаг

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Теги: Украина, Петр Порошенко, ДНР, Донецк



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