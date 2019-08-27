Участники МАКС недовольны организацией транспорта - сотни человек не могут уехать на выставку

27 августа от платформы Отдых в городе Жуковский должны были ехать автобусы, курсирующие к выставке МАКС. Однако собравшиеся люди оказались недовольны организацией, один автобус ездит раз в 40 минут.

Один из участников в присутствии корреспондента Накануне.RU звонил организаторам и жаловался на ситуацию: "Девушка, я сейчас из-за вашей организации опоздал на мероприятие, доведите до руководства!"

"В первый раз такое. Мне кажется, это специально сделано, чтобы людей меньше пропускать, всё-таки сегодня президентский день", - сказал Андрей, другой участник, опаздывающий на выставку.

"Мы бы уже пешком дошли", - говорят в толпе.

На остановке в настоящее время собралось несколько сотен человек, люди стоят на остановке и ждут транспорта уже больше часа.