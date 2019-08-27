18 Сентября 2020
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очередь на МАКС (2019) | Фото: Накануне.RU

Участники МАКС недовольны организацией транспорта - сотни человек не могут уехать на выставку

27 августа от платформы Отдых в городе Жуковский должны были ехать автобусы, курсирующие к выставке МАКС. Однако собравшиеся люди оказались недовольны организацией, один автобус ездит раз в 40 минут.

Один из участников в присутствии корреспондента Накануне.RU звонил организаторам и жаловался на ситуацию: "Девушка, я сейчас из-за вашей организации опоздал на мероприятие, доведите до руководства!"

"В первый раз такое. Мне кажется, это специально сделано, чтобы людей меньше пропускать, всё-таки сегодня президентский день", - сказал Андрей, другой участник, опаздывающий на выставку.

"Мы бы уже пешком дошли", - говорят в толпе.

На остановке в настоящее время собралось несколько сотен человек, люди стоят на остановке и ждут транспорта уже больше часа.

очередь на МАКС(2019)|Фото: Накануне.RU

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Участники МАКС недовольны организацией транспорта - сотни человек не могут уехать на выставку

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Теги: МАКС, транспорт на макс



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