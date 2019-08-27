На Samsung и Apple подали в суд из-за излучения смартфонов

На Samsung и Apple подали в суд после того, как издание Chicago Tribune опубликовало статью с исследованием уровня излучения смартфонов этих компаний.

Утверждается, что тестирование продуктов выявило превышение нормы (в некоторых случаях на 500%) в случае нахождения гаджета в кармане брюк или рубашки.

Иск был подан в Северный округ штата Калифорния (США). Истцы заявили, что компания ввела их в заблуждение, поскольку заверила в том, что ее продукты безопасны, сообщает Regnum.

Ранее были названы самые излучающие смартфоны. Данные для анализа предоставила служба радиационной защиты Германии, а рейтинг составила и опубликовала компания Statista.

Выяснилось, что самый "фонящий" современный телефон - Xiaomi Mi A1, уровень его электромагнитного излучения составил 1,75 ватта на килограмм.

За лидером следует OnePlus 5T (1,68 ватта на килограмм). На третьем месте оказался еще один аппарат от Xiaomi: Mi Max 3, выдающий излучение 1,58 ватта на килограмм.