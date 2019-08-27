18 Сентября 2020
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Мусорный полигон, чайки (2019) | Фото: Накануне.RU

В Минтрансе назвали расстояние от аэродромов, на котором могут располагаться свалки

Полигоны твердых бытовых отходов не должны находиться к аэродромам ближе чем в 15 км от контрольной точки аэродрома. Об этом сообщила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова в интервью РИА Новости.

Контрольная точка аэродрома (КТА) — условная точка на аэродроме, являющаяся, как правило, геометрическим центром главной взлетно-посадочной полосы и определяющая географическое местоположение аэродрома, его высоту над уровнем моря и т.д.

По словам Петровой, указанные ограничения не освобождают операторов аэропортов от обязанности предотвращать столкновения лайнеров с птицами.

Напомним, 15 августа во время взлета на ВПП аэропорта Жуковский в двигатели самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" попали чайки. Из-за этого двигатели сломались и самолет пришлось сажать на близлежащее кукурузное поле. По информации СМИ, вблизи аэродрома располагается несколько свалок, где могут в больших количествах обитать птицы.

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В Минтрансе назвали расстояние от аэродромов, на котором могут располагаться свалки

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Теги: минтранс, аэродром, свалка



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