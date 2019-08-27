Зеленский вручил орден евродепутату из Латвии, сжегшей на День Победы платье в цветах георгиевской ленты

Украинский президент Владимир Зеленский вручил латвийскому евродепутату Сандре Калниете орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени. На День Победы она "прославилась" тем, что сожгла платье в цветах георгиевской ленты.

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Калниете тогда заявила, что платье имеет "неправильные" цвета, поскольку напоминает победу Советского Союза над фашистской Германий. Вместе с бывшим министром образования Карлисом Шадурскисом, идеологом принудительного перевода школ нацменьшинств на латышский язык, они разрезали платье ножницами, облили спиртом, который, как она заявила, достался ей от свекра - врача в госпитале латышского легиона СС, и подожгли. Фотографии были выложены в интернет 9 мая.

За что именно Зеленский вручил ей орден, не сообщается, но не знать о ее поступке он не мог. Калниете выразила благодарность Зеленскому. Символично, что он вручил ей этот орден на День незалежности, словно показав смысл этого праздника.

Как сообщало Накануне.RU, в День Победы Зеленский призвал к "примирению" между победителями над фашизмом и фашистскими коллаборационистами. Он разместил фото, на котором увешанный медалями ветеран Великой Отечественной войны жмет руку старушке, которая была связной в УПА (запрещенная в России организация украинских нацистов, которая воевала на стороне нацистской Германии).