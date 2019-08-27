Более 150 рыбаков-нелегалов из Северной Кореи задержали в Приморье

В Приморском крае задержали почти полторы сотни северокорейских рыбаков, которые занимались незаконным промыслом в российских водах. Как оказалось, зарубежные гости воспользовались тем, что Приморье пустило судна из КНДР в бухты, чтобы спрятаться от тайфуна, пишет Федералпресс.

О том, что рыбаки именно из Северной Кореи, догадались сами приморцы. Как оказалось, еще в тот момент, когда северокорейцев пустили в Приморье, местные жители говорили, что рыбаки будут ловить рыбу там, где не положено.

В итоге, в отношении четырех капитанов иностранных судов завели уголовные дела по статье 253 УК РФ "Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации".

За время тайфуна пограничники проконтролировали передвижение более 500 иностранных судов и их отправление на родину.