Голикова высоко оценила работу прикамского научно-образовательного центра

В Москве зампред правительства РФ Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования Михаил Котюков провели первое заседание совета научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. На нем особо отметили работу пермского центра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

По словам Голиковой, в национальном проекте "Наука" обозначено создание 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Пять пилотных уже реализуются в различных регионах, ещё 10 будут созданы в ближайшие два года. Главы пяти субъектов, в которых уже начали работать центры, презентовали программы их деятельности. О работе пермского НОЦ "Рациональное недропользование" рассказал глава края Максим Решетников.

По его словам, особенность пермского научно-образовательного центра в том, что в регионе работают компании мирового уровня. Они не просто предъявляют спрос на технологии, создающиеся в Пермском крае, но и требуют от них высокого качества. Власти Прикамья поставили задачу обеспечить промышленность в сфере природопользования местными технологиями и кадрами, "с максимальной локализацией в крае". Это возможно за счёт повышения качества образования и взаимодействия с крупным бизнесом, полагает губернатор.

"Уже сейчас в Прикамье студенты могут участвовать в исследовательских проектах, пройти практику на предприятиях, которые внедряют эти технологии. От этого меняется их подход и взгляд, они определяются с тем, что хотят делать, а главное, понимают, какие высокие требования эти компании предъявляют", - сказал Решетников.

Поставленные цели достигнут, в частности, через запуск новых механизмов концентрации науки и образования, бизнеса, а также обновление научно-исследовательской базы, ИТ-инфраструктуры и образовательной программы.

Голикова выделила презентацию НОЦ Пермского края, отметив, что "видно, как губернатор самостоятельно руководит этим проектом и считает, что это его персональный приоритет".

"Важно, что в презентации прозвучала тема борьбы с оттоком молодых кадров из региона. Конечно, программа требует достройки и доработки, но мы были приятно удивлены", - сказала Голикова.

Пермский НОЦ будет работать по семи направлениям: твёрдые полезные ископаемые, углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и безопасность, цифровизация и роботизация. В состав центра войдут 105 лабораторий и кафедр не только российских, но и зарубежных. Для их работы привлекут 700 исследователей. Также в центре будут работать 5 тыс. инженеров отраслевых институтов и технологических компаний со всей России. Партнёрами центра станут более 50 крупнейших пермских, российских и зарубежных предприятий, где трудятся 98 тыс. специалистов.

Для развития научно-образовательного центра в регионе создадут новую инфраструктуру, центры компетенций, управления интеллектуальной собственностью и форсайт-центров для эффективного прогнозирования и управления планом стратегических исследований и разработок. Все они будут размещены в одном районе, который станет своего рода научным городом в Перми. Там же расположится и многофункциональный студенческий городок на 6 тыс. человек.