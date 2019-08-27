В аэропорту Екатеринбурга задержан китаец с полным чемоданом видеокамер

Таможенники екатеринбургского аэропорта Кольцово изъяли камеры видеонаблюдения у пассажира из Китая. Ему грозит штраф.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, китаец прошел в зеленый коридор с полным чемоданом техники: шесть видеокамер наружного наблюдения, восемь блоков питания, восемь кронштейнов крепления и сетевой кабель. Общий вес багажа пассажира составил 18 кг.

Сам мужчина рассказал, что владеет собственным производством в Перми, а камеры везет якобы для контроля за процессом работы и своими сотрудниками.

Как пояснил заместитель начальника таможенного поста Кольцово Сергей Боровик, так как товар предназначен не для личного пользования, а для использования на производстве, коммерсанту требовалось поместить все на склад временного хранения и задекларировать. Технику изъяли и направили на экспертизу для определения ее стоимости, китайцу-нарушителю грозит штраф.