18 Сентября 2020
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аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга задержан китаец с полным чемоданом видеокамер

Таможенники екатеринбургского аэропорта Кольцово изъяли камеры видеонаблюдения у пассажира из Китая. Ему грозит штраф.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, китаец прошел в зеленый коридор с полным чемоданом техники: шесть видеокамер наружного наблюдения, восемь блоков питания, восемь кронштейнов крепления и сетевой кабель. Общий вес багажа пассажира составил 18 кг.

партия видеокамер(2019)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сам мужчина рассказал, что владеет собственным производством в Перми, а камеры везет якобы для контроля за процессом работы и своими сотрудниками.

Как пояснил заместитель начальника таможенного поста Кольцово Сергей Боровик, так как товар предназначен не для личного пользования, а для использования на производстве, коммерсанту требовалось поместить все на склад временного хранения и задекларировать. Технику изъяли и направили на экспертизу для определения ее стоимости, китайцу-нарушителю грозит штраф.

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В аэропорту Екатеринбурга задержан китаец с полным чемоданом видеокамер

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Теги: Китай, камеры, аэропорт, Екатеринбург



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