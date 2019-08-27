Чеченский чиновник прокомментировал происхождение белого порошка

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев рассказал о задержании своего брата Дениса Хучиева. Накануне во время прохождения досмотра перед посадкой на самолет у него был обнаружен белый порошок неизвестного происхождения. Это стало поводом для его задержания в московском Внуково.

По словам председателя правительства, этим веществом было лекарство для смертельно больного отца, страдающего онкологическим заболеванием. Об этом же ранее сказал и сам задержанный, не уточняя для кого везет порошок, сообщает Федералпресс.

Денис Хучиев является прокурором Шатойского района Чечни. Сотрудники Следственного комитета проведут экспертизу вещества.