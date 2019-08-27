18 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

На пост министра промышленности Челябинской области претендуют 23 человека

23 человека подали документы для участия в конкурсе на должность министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области.

Прием заявок завершен.

Напомним, в августе глава региона Алексей Текслер объявил открытый конкурс на пост министра промышленности. В нем могут принять участие граждане РФ старше 18 лет, имеющие высшее образование и обладающие необходимыми профессиональными данными.

"Министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области будем выбирать по конкурсу, это будет максимально открытая процедура. Я уверен, что среди претендентов найдется компетентный специалист, готовый работать в современной и перспективной команде на благо Южного Урала", – подчеркнул руководитель области.

Теперь всем кандидатам предстоит пройти тестирование. По итогу двух этапов будет составлен рейтинг кандидатов, после чего они пройдут индивидуальное собеседование.

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На пост министра промышленности Челябинской области претендуют 23 человека

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Теги: министр промышленности, Алексей Текслер, конкурс,



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