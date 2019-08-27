"Синара-Девелопмент" и Сбербанк заключили первую сделку со счетами эскроу

Компания "Синара-Девелопмент" (входит в Группу Синара) и Волгоградское отделение ПАО Сбербанк подписали первое в регионе соглашение о финансировании строительства и ведении счетов эскроу участников долевого строительства.

Проектное финансирование в рамках новой модели получил клубный дом "Романовъ", расположенный в Дзержинском районе Волгограда.

Как рассказал генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев, благодаря соглашению Сбербанк обеспечит ритмичное финансирование строительства двух 23-этажных домов комплекса, общей площадью более 51 тыс. кв. метров. "Синара-Девелопмент" намерена первый дом сдать уже в декабре 2020 года.