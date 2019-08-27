Порошенко и Парубия не пустили на шествие бывших боевиков

Бывший президент Украины Петр Порошенко планировал возглавить шествие бывших боевиков в Киеве на День незалежности, но те ему не позволили. Об этом заявил на канале "Наш" один из лидеров "Нацкорпуса" (запрещен в России) Сергей Коротких.

По его словам, Порошенко и уже бывший спикер Рады Андрей Парубий "пытались сунуть туда носы и сделать из этого какое-то политическое действие, но им этого не дали сделать".

"Их эмиссары пытались сделать из этого "шествие Порошенко", чтобы он шел во главе этого мероприятия и потом орал свои любимые лозунги о том, что он главный защитник в стране. Но ему отчетливо донесли, что он нежеланный гость на этом мероприятии, и он решил не проверять свое везение", – сказал Коротких.

Интересно, что Коротких - бывший белорусский неонацист. Паспорт гражданина Украины ему вручал именно Порошенко. Во время его президентства многие украинские боевики выражали недовольство его "предательством" с Минскими соглашениями.

Напомним, 24 августа в Киеве прошли два шествия - "марш гидности" во главе с президентом Владимиром Зеленским и шествие бывших боевиков, к которому, как ожидалось, должен был присоединиться Порошенко. По оценкам "Вестей" и "Страны", в шествии боевиков участвовали от 4 до 7 тысяч человек, из которых некоторая часть были примкнувшие к ним сочувствующие.