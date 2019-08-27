Глава ФАС считает, что "Аэрофлот" мог бы стать фабрикой по производству лоукостеров

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев пояснил свое предложение о приватизации лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), с которым он недавно обратился в правительство. Напомним, Артемьев раскритиковал политику перевозчика и его материнской компании, заметив, что "Победа" призвана создавать конкуренцию, в первую очередь, на внутреннем рынке.

А накануне глава "Аэрофлота" Виталий Савельев ответил, что группа продавать "Победу" не собирается, поскольку та является драйвером роста всей компании. Теперь руководитель ФАС поясняет: его предложение было лишь рекомендацией, а право собственности акционеров необходимо уважать (Савельев много говорил о том, что, вообще-то, "Аэрофлот" только на половину государственная компания, мол, об интересах частных инвесторов тоже забывать нельзя).

"Мы говорим об этом (приватизации) в предположительном смысле, мы уважаем права собственности, и понимаем, что надо уважительно отнестись к авиакомпании "Аэрофлот", которая создала лоукостер", - сказал Артемьев в интервью РИА Новости.

Но при этом главный антимонопольщик все равно считает, что призвание нацаперевозчика – создавать конкурентов для рынка. "Конечно, самый лучший способ, чтобы другие компании были достаточно сильными и создали свои лоукостеры в России, чтобы была конкуренция, это оптимальный путь. Если бы "Аэрофлот" счел возможным рассмотреть такой вариант, как приватизация "Победы", отпустить ее на рынок в частные руки, на этом заработать и, может быть, создать еще одну свою лоукост-компанию, потому что они умеют это делать, может, ее тоже продать, третью компанию сделать, их же купят частные инвесторы", - отметил Артемьев. Он добавил: "Частные инвесторы сами по себе пока не умеют создавать такие компании: нужно получить огромное количество сертификатов, разрешений технических, это целая история. "Аэрофлот" с этим справился, и, научившись, они могли бы помочь рынку и создать себе в каком-то смысле конкурентов, но при этом все равно остаться лидером рынка".