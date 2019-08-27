Синоптики объявили о штормовом предупреждении во Владивостоке в самый разгар ливня

В самый разгар ливня во Владивостоке, утром 27 августа, на официальном сайте "Примгидромета" появилось объявление о штормовом предупреждении.

При этом, как пишет Regnum, уже ранним утром жители столицы Дальнего Востока буквально вплавь добирались до места работы.

Из-за подъема воды на некоторых участках городских магистралей и щебня, который нанесло с дорог и откосов, замедлено движение трамваев и троллейбусов.

Как сообщалось, менее чем за три часа выпало 50 мм осадков. Город затопило мгновенно, пострадал автотранспорт, есть и пострадавшие владельцы автомобилей.

Подтоплены многие улицы, с нескольких косогоров сошли сели. Глава города Олег Гуменюк поручил городским службам принять все необходимые меры по оперативному устранению последствий непогоды.

Ранее жителей Владивостока предупредили о серьезной опасности, которую несет с собой мощный тайфун "Кроса". По громкой связи передали экстренное сообщение оперативного штаба Комиссии по ЧС. В городе ожидалось подтопление территорий, местами - затопление домов.