18 Сентября 2020
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В Кургане через несколько лет появится Центр единоборств

В Кургане появится Центр единоборств, его сделают в течение нескольких лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья. Также планируется отремонтировать спорткомплекс "Турбинка".

Как отметил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, выступая на открытии мастер-класса по смешанным боевым единоборствам, уже в этом году появится смета на ремонт "Турбинки". Центр единоборств будет в другом отдельном здании.

"У нас недолюбленными остаются единоборства, хотя ребятишек ими занимается много, ребята хорошие. В планах - в течение нескольких лет построить в Кургане Центр единоборств. Я надеюсь, это будет хороший, красивый объект", - отметил Шумков.

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В Кургане через несколько лет появится Центр единоборств

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Теги: Курган, Центр Единоборств, Турбинка, ремонт, спортсмены, Вадим Шумков



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