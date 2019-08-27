В Кургане через несколько лет появится Центр единоборств

В Кургане появится Центр единоборств, его сделают в течение нескольких лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья. Также планируется отремонтировать спорткомплекс "Турбинка".

Как отметил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, выступая на открытии мастер-класса по смешанным боевым единоборствам, уже в этом году появится смета на ремонт "Турбинки". Центр единоборств будет в другом отдельном здании.

"У нас недолюбленными остаются единоборства, хотя ребятишек ими занимается много, ребята хорошие. В планах - в течение нескольких лет построить в Кургане Центр единоборств. Я надеюсь, это будет хороший, красивый объект", - отметил Шумков.