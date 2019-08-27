18 Сентября 2020
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туман в Кольцово (2018) | Фото: Накануне.RU

Шереметьево сделают "тихим аэропортом" – сократят количество звуковых объявлений

Шереметьево станет пилотной площадкой по проведению эксперимента "Тихий аэропорт". Уже до конца 2019 года в воздушной гавани снизят количество звуковых объявлений с оповещениями пассажиров, например, о переносе времени рейса или окончании посадки.

Предложение о снижении шума в аэропорту внесла Международная ассоциация аэропортов (МАА), написав письмо в Минтранс. С документом ознакомились "Известия". В ведомстве рассматривают инициативу. В Шереметьево подтвердили участие в проекте. При удачной реализации пилота уже в 2020 году концепция может быть внедрена и в других аэропортах страны.

На первом этапе предлагается сформировать три перечня информации, которая будет доводиться до пассажиров визуально, акустически и на выбор — визуально и/или акустически, сказано в письме.

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Шереметьево сделают "тихим аэропортом" – сократят количество звуковых объявлений

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Теги: шереметьево, объявление, аэропорт



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