18 Сентября 2020
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Экономика В России
клерк, офисный работник (2008) | Фото:medinfo.com.ua

Почти 34 млн россиян оказались в "квалификационной яме"

Компетенции почти 34 млн человек, трудящихся в России, избыточны или недостаточны для занимаемой должности, таким образом, они попадают в "квалификационную яму".

Об этом говорится в совместном докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке госкорпорации "Росатом".

Как передает РИА Новости, авторы документа ссылаются на статистику Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Отмечается, что рынок труда радикально меняют новые технологии, искусственный интеллект, роботы и "интернет вещей".

Всего на сегодняшний день в "квалификационной яме" (skills mismatch) оказались 1,3 млрд работников, а к 2030 году их станет на 100 млн больше.

Напомним, ранее в Госдуме заявляли, что в России к 2030 году могут остаться без работы 15 млн жителей страны.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин отмечал, что исчезновение в РФ профессий, не требующих квалификации, например, продавцов, охранников и водителей, связано с наступлением промышленной революции.

Как считает депутат, востребованными останутся профессии, которые подразумевают сопереживание и эмпатию. "Или, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний, например, образование или медицина", - отметил Шеин.

Он подчеркнул, что люди, занятые в сфере услуг, будут уже не нужны: уже сегодня в магазинах вместо продавцов ставят аппараты.

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Почти 34 млн россиян оказались в "квалификационной яме"

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Теги: квалификационная яма, профессии, кадры



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