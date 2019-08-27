Администрацию Челябинска обязали продлить разрешение на строительство нового ТРК компании экс-губернатора

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу администрации Челябинска на решение Арбитражного суда региона, который в апреле этого года обязал городскую мэрию продлить ООО "Родник" (контролируется семьей экс-губернатора Михаила Юревича) срок действия разрешения на строительство нового торгово-развлекательного комплекса. Соответствующее постановление суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

В апелляционной жалобе мэрия Челябинска просила отменить решение Арбитражного суда региона, указывая на то, что суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу, что заявителем были осуществлены строительные работы на данном земельном участке.

"Суд первой инстанции фактически продекламировал обстоятельства осуществления ряда строительных работ, в том числе по погружению на участке железобетонных свай в количестве 53 шт. Специфика размещения свай в границах рассматриваемого участка (площадью 413 360 кв.м.) вызывает вопросы у ответчика. Указанные одиночные сваи хаотично размещены по периметру участку, без какой-либо четкой сетки их забивания и по мнению подателя жалобы не представляют "поле свайное", - говорится в документе.

Кроме того, администрация указывала на то, что компанией "Родник" инициирована существенная корректировка параметров предполагаемого к строительству объекта.

Напомним, 14 марта текущего года на публичных слушаниях был одобрен проект нового торгового комплекса в Челябинске, который построит компания ООО "Родник". Это видоизмененный проект, ранее известный как ТРК "Облако", который компания экс-губернатора Михаила Юревича собиралась построить в Челябинске еще в 2015 году. Общая площадь нового ТРК составит около 100 тыс. "квадратов". Площадь снизилась примерно в три раза. Разместить объект планируется в границах улиц Александрова – Университетской набережной, одной стороной он будет выходить на реку Миасс, это 33-й и 34-й микрорайоны Челябинска. Рабочее название нового ТРК – "Аллея" (либо "Аллея Молл").